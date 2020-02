Cappuccetto Rosso, apre all’arte e alla vita

La fiaba è quella classica ma quando a portarla in scena è una compagnia di attori, danzatori e acrobati accompagnati da una scenografia che rimanda alla grande arte. Accade con lo spettacolo di “Capuccetto Rosso” in programma per domenica 9 febbraio alle ore 16 al Teatro Giuditta Pasta per la rassegna dedicata ai ragazzi.

Sul palco gli artisti della Compagnia EleinaD diretti da Michelangelo Campanale per affrontare la storia di una bambina dal mantello rosso che arriva da lontano e, grazie alla scrematura del tempo, racconta argomenti legati alla vita di oggi, di sempre, in maniera semplice ma esatta.

Come in un sogno ricorrente o in una visione il lupo, affamato, cura ogni dettaglio della sua cattura: un sentiero di fiori meravigliosi è l’inganno perfetto. Questo però gli costerà la vita. Così è scritto, da sempre. In questo show che chiamiamo vita, egli non è soltanto un lupo, ma Il Lupo, che non vince… ma non muore mai.

Le relazioni tra i personaggi e la dinamica della storia si rivelano sulla scena attraverso il corpo, il linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario dei cartoni animati di inizio ‘900; le luci, i costumi e le scene si compongono in una danza di simboli e citazioni pittoriche (Goya, Turner, Bosch, Leonardo da Vinci), che ridisegnano la fiaba con la semplicità di ciò che vive da sempre e per sempre.

Spettacolo adatto ai bambini a partire dai 6 anni.

Biglietto intero a 8 euro (ridotto under 12 a 6 euro).

Il Teatro Giuditta Pasta è in via 1^ Maggio a Saronno.

Per maggiori informazioni: 02 96702127 oppure 328-6673487 (WhatsApp).