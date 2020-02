La magia a teatro per il Gala del Sorriso

Sabato 8 febbraio, con inizio alle ore 21, il Teatro Apollonio ospita “La magia esiste”.

Da un’idea nata 14 anni fa dall’illusionista varesino Walter Maffei, l’appuntamento richiama ogni anno molti spettatori appassionati di magia ma anche amici dell’ospedale dei bambini a cui sarà devoluto l’incasso attraverso la Fondazione Il Ponte del Sorriso onlus.

Anche quest’anno Maffei ha confezionato un cast di professionisti, “reclutati” man mano durante l’anno nei vari congressi di illusionisti.

Proprio la settimana scorsa si è tenuto l’annuale International Forum of Magicians a San Pietroburgo in Russia, dove Walter Maffei è stato premiato nella categoria “stage-magic” e a Varese mostrerà il numero col quale ha convinto la giuria; sempre in Russia un altro italiano, Riccardo Negroni, è stato premiato nella categoria “close-up magic”, ovvero la magia da tavolo ed ha accolto l’invito ad esibirsi al Gala del Sorriso.

Ma oltre ad avere due freschi vincitori di un concorso internazionale, il Gala del Sorriso vedrà protagonista anche il mago televisivo del momento, Andrea Paris, finalista ad Italia’s Got Talent.

La serata verrà presentata da due volti oramai familiari al pubblico varesino, Rossella Di Pierro e Thomas Incontri, conduttori televisivi di Hair Master Man e Go Kart su Sport Italia.

Gli altri protagonisti dello spettacolo saranno nomi altrettanto noti come Davide Allena, prestigiatore comedian, autore e interprete di numerosi spettacoli teatrali; fa anche parte del ristretto team di lavoro del trasformista Arturo Brachetti, Gianfranco Preverino, uno fra i massimi esperti mondiali della cartomagia e del gioco d’azzardo, varesino, Daniel Er, mentalista svizzero, è stato definito un hacker della mente; creatore di effetti psico-magici e produttore e organizzatore di eventi nel Cantone Ticino, Jeko, col suo team di assistenti, presenterà una serie di grandi illusioni spettacolari, in cui le sue ballerine appaiono, scompaiono, si moltiplicano, Mattia Baffé, prestigiatore tecnologico, in cui fonde manipolazione ed effetti con luci led.

Michael Timaco, specialista nella magia per bambini, Elvis e Benny, duo sul palco e nella vita, fantasisti, cabarettisti, illusionisti.

Uno spettacolo imperdibile di altissimo livello professionale con performance straordinarie che entusiasmerà il pubblico.

Prima dello spettacolo si aggireranno in sala e nel foyer del teatro i maghi del negozio AssoKappa e dell’Associazione Culturale Binario 9 e 3/4, il ritrovo dei giovani maghi varesini.

Appuntamento sabato 8 febbraio al Teatro Apollonio di Varese, alle ore 21.00.

L’ingresso è con biglietti della lotteria a 12 euro disponibili presso Varese Dischi Galleria Manzoni Varese 0332-241056, Ninnamamma viale Garibaldi 91 Gavirate 0332-744805, il giorno dello spettacolo a Teatro dalle ore 19.00 oppure è possibile prenotarli telefonando a Il Ponte del Sorriso Onlus 0332-286946.