Si tendono fili e si aprono sorrisi

È un mondo surreale, fatto di fili, simboli e poesie quello creato da Rasid Nikolic e dalle sue marionette, ospiti di due spettacoli nella serata di sabato 8 febbraio allo Spazio Yak di piazza De Salvo. Per l’occasione la Piramide aprirà i battenti alle 19.30 con un aperitivo gestito da Kabum seguito alle ore 20.30 dal primo spettacolo “The gipsy marionettist”, per famiglie e a seguire, a partire dalle ore 22.30 lo spettacolo per soli adulti “Gipsy freak show”.

Un romantico nella mente di un realista ispira l’anima delle sue creazioni e cura fin nel minimo particolare ogni dettaglio. Cuore e pragmatismo. Rasid studia i movimenti da dare ai suoi soggetti in modo maniacale, soprattutto per le tre marionette ispirate ai componenti del nucleo essenziale della sua famiglia. Lo scheletro Pino rappresenta il padre, la tigre Jasmica la madre, mentre la danzatrice del ventre è la sorella.

Raccontando aneddoti di viaggio, incontri, la propria famiglia e se stesso, Rasid tesse un legame col pubblico scandito da un dialogo romantico e irriverente, con l’idea di generare momenti e ricordi nelle famiglie.

Uno spettacolo di interazione e marionette a filo.

Biglietto intero a 10€ (ridotto a 5€ per bambini e ragazzi under 18, studenti, over 65, corsisti Karakorum e Periferico, soci Kabum)

Pacchetto 2 spettacoli (solo adulti!) a 15€.

Aperitivo con prima consumazione a 5€ per gli adulti – 3€ per i bambini.