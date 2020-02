Gipsy freak show: lo spettacolo di marionette vietato ai minori

Corpi nudi, demoni, personaggi sulla soglia della decenza e leggende urbane in un crescente non-senso di dolci ammiccamenti e sinuose percezioni. Tutto comunicato dai pupazzi di legno e fili di Rasid Nikolic, artista capace di riportare a un pubblico di soli adulti l’arte delle marionette con lo spettacolo “Gipsy freak show” (vietato ai minori di 18 anni) in programma per sabato 8 febbraio alle ore 22.30 allo Spazio Yak di piazza De Salvo.

Grottesco, erotico, crudele, sarcastico, decisamente non il solito spettacolo di marionette quello del “marionettista zingaro” che ha imparato dal nonno l’arte dell’intaglio a coltello e da una ricca esperienza per il mondo l’arte del raccontare storie: un mestiere che gli permette di affermare la sua identità, mantenendo un forte legame con la cultura Rom in cui è cresciuto.

Da una reinterpretazione artistica e personale di questo vissuto nasce il “Gipsy freak show”, spettacolo traballante che riporta le marionette a “simbolici oggetti dell’esorcismo, con il compito di scatenare l’introspezione”.

Per l’occasione la Piramide aprirà i battenti alle 19.30 con un aperitivo a cura di Kabum seguito, alle ore 20.30, dal primo spettacolo di Rasid Nikolic: “The gipsy marionettist“, adatto anche a bambini e famiglie.

Biglietto intero a 10€ (ridotto a 5€ per over 65, corsisti Karakorum e Periferico, soci Kabum)

Pacchetto 2 spettacoli (solo adulti!) a 15€.