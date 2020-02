Weekend di sole e poche nuvole

Sarà un weekend all’insegna del sole, con pochi passaggi nuvolosi. Il Centro Geofisico Prealpino annuncia tre giorni prevalentemente soleggiati: oggi, venerdì 7 febbraio, sarà caratterizzata da un cielo limpido e senza nemmeno una nuvola.

Venerdì 7 febbraio

Soleggiato, all’alba brina in pianura e più mite in montagna con inversione termica. Verso sera formazione di foschie e banchi di nebbia sulla pianura.

Sabato 8 febbraio

Solo in parte soleggiato. Passaggi nuvolosi a tratti estesi, al mattino su Piemonte e Lombardia occidentale, in spostamento verso Est nel pomeriggio e serata. Asciutto. Possibile presenza di nebbie o nubi basse sulla pianura. Brina all’alba con cielo sereno.

Domenica 9 febbraio

Soleggiato su Alpi e Prealpi con nebbie o nubi basse irregolari sulla pianura. In serata via via nuvoloso ma asciutto o solo rare pioviggini nella notte. Temperature stazionarie, tra gli 8 e 10 gradi