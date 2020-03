Adotta una scuola virtuale: gemellaggio tra aziende e istituti per l’e-learning

Con le scuole chiuse, le lezioni si spostano “on line”.

Varesenews sta raccontando giorno per giorno esperienze e storie.

Ora ha deciso di promuovere un gemellaggio importante: aziende che adottino una scuola perché possa dotarsi di tutti gli strumenti per sviluppare efficacemente questo modello innovativo di insegnamento.

L’emergenza sanitaria, che ha indotto a sospendere le lezioni per evitare assembramenti poco salubri, ha spinto i singoli istituti, dalla scuola dell’infanzia sino alle superiori, a cercare di riattivare il canale di contatto con gli alunni attraverso le piattaforme di “e-learning” messe a disposizione gratuitamente dal Ministero dell’Istruzione.

La sfida è diventata duplice: da una parte culturale e dall’altra tecnologica. Gli sforzi di molti docenti di attivarsi con la didattica virtuale spesso si scontrano con il limite della tecnologia a disposizione. La didattica ha bisogno di macchine performanti ( telecamere e sistemi di registrazione) per realizzare le lezioni virtuali ma anche di connessioni adeguate a sostenere l’aumento del traffico digitale per raggiungere tutti gli studenti in modalità “remota”.

Questo periodo difficile è anche l’occasione per guardare avanti e rinnovare progettualità. Noi ci mettiamo a disposizione per favorire l’incontro tra esigenze e volontà di contribuire al cambiamento. Un Paese solidale e attento all’innovazione permetterà di uscire ancora più velocemente dalla crisi.

Abbiamo già raccolto alcune disponibilità di aziende interessate. È un momento difficile da cui possono scaturire belle occasioni di solidarietà che racconteremo per far emergere la capacità di fare squadra nell’emergenza.



Per far questo apriamo a candidature di aziende che vogliano adottare scuole in cerca di finanziatori per l’e-learing:

CLICCA QUI SE SEI UN’AZIENDA

CLICCA QUI SE SEI UNA SCUOLA