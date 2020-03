Ana Elena Sasu in mostra alla Nicolini

Inaugura domenica 8 marzo alle 17 alla Sala Nicolini di Biumo Inferiore a Varese la mostra “Armonie” di Ana Elena Sasu, seguendo le direttive sanitarie con l’accesso alla sala a cinque persone per volta.

La giovane pittrice varesina, membro dell’associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese con questa esposizione abbandona il suo lato classico da iconografa e lascia spazio alla creatività con tecniche varie su vari materiali nell’ambito dell’arte contemporanea.

Ecco quindi che i colori si intrecciano per formare queste composizioni armoniche che comunque vogliono trasmettere sempre messaggi come la stessa artista racconta: «I miei quadri cercano di ricordare le icone, mia base artistica, sia pure, in questo caso, “scritte” in maniera molto diversa rispetto a quelle canoniche. Ispirandomi all’immaginario senza tempo delle icone bizantine – prosegue Ana Sasu – do forma ai miei dipinti, usando volta per volta materiali diversi e sperimentando tecniche. Anche in queste espressioni non tradizionali cerco comunque di rappresentare il rapporto tra spiritualità e realtà, con una protagonista indiscussa, la figura femminile, sia essa terrena che spirituale. Qualunque mia figura cerca di rappresentare una spiritualità profonda in connessione tra l’universo terreno e quello sovra terreno».

Nel proporre le proprie “armonie” l’artista offre spazio anche ad “armonie” di altre forme artistiche: alla satira ed all’umorismo con le vignette dell’esordiente “Pepè”, alla musica con le note del giovanissimo duo dei “Solo White” ed infine alla poesia con una performance di Sandro Sardella al “finissage” della mostra (29 marzo ore 17).

La mostra sarà aperta al pubblico nei fine settimana con questi orari: domenica 8 apertura dalle 14 e 30 alle 18 con ingresso regolati ai sensi delle normative vigenti in tema di emergenza sanitaria, nei fine settimana successivi sia al sabato che alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

E’ possibile richiedere visite in settimana previo accordo con l’artista all’indirizzo mail: artesasu@libero.it.

ARMONIE di Ana Sasu

Sala Nicolini, via Nicolini 2, Varese

Ingresso libero