Arrivano le favole su youtube per i bambini di Somma Lombardo

Con i bambini a casa da scuola a causa del Coronavirus, l’assessora alle Politiche educative, alla Cultura, al Tempo libero, alla Comunicazione e Partecipazione di Somma Lombardo, Raffaella Norcini, ha avviato le favole sul canale YouTube “Città di Somma Lombardo”.

«Abbiamo iniziato con questo piccolo servizio insieme alle educatrici del nido», spiega Norcini, «e io stessa in questi giorni ne ho registrata una in casa, con buona volontà». Si tratti di un modo come un altro di stare vicini ai bambini, ma non solo, anche ai genitori, intrattenendo i piccoli per un po’ di tempo, in questo periodo di quarantena così difficile da affrontare.

Tutti possono partecipare a questa iniziativa, così l’assessora lancia l’appello ai cittadini: «Potrebbe essere un momento per dire che se qualcuno vuole mandarci una sua storia letta, pubblichiamo molto volentieri il video e lo metteremo a disposizione della cittadinanza. Siamo una società multiculturale, sarebbe bello avere anche storie di mamme e nonne che hanno una cultura diversa, potrebbero narrare una storia e non leggere un libro».