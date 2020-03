Besnate e l’associazione Caos “donano” una borsa di studio per la lotta al tumore al seno

Ad una dottoressa del Brest unit dell’Asst Valle Olona sarà destinata una borsa di studio per studiare ecografia interventistica acca scuola italiana di senologia: questo grazie alla sinergia tra l’associazione Caos e il comune di Besnate. La chirurga, quindi, potrà imparare a utilizzare l’ecografo – che è uno strumento tipico del radiologo – sviluppando al meglio la sua attività diagnostica, senza sostituirsi al significativo lavoro del collega.

Ad annunciarlo Sara Zarini, assessore di Besnate, il sindaco Giovanni Corbo e la volontaria Adele Patrini, nonché vicepresidente della Scuola italiana di senologia. «Ci siamo messi insieme per combattere il cancro», racconta Patrini, «per far partecipare il più alto numero di cittadini possibile a questa donazione, facendo circolare certi valori in un momento storico delicato e importante come questo». Questa, secondo la volontaria, è stata una vera e propria battaglia di civiltà, perché «si crea un evento che produce qualcosa di concreto, ovvero una raccolta di fondi che vanno subito a destinazione certa».

«Besnate è un modello da seguire e imitare in provincia: ho assistito ad una squadra che ha creato comunità, una sorta di welfare community di cui parlava Veronesi», continua Patrini, dicendo di aver avuto l’aiuto concreto di assessori, consiglieri, il coro Jpc e volontari, differentemente da altri comuni «che in genere danno solo il loro patrocinio». La cittadina è «scesa in campo al nostro fianco senza arroccarsi nella burocrazia; quello che ci salverà sono le istituzioni così, dove gli assessori aiutano attivamente dandoci una mano ad appendere i cartelloni, come è successo con Sara».

Il sindaco ha ringraziato così: «Questa collaborazione virtuosa deve essere reiterata anche nelle future possibilità: è una best practice da mettere in campo in maniera quotidiana con lungimiranza e programmazione. L’emergenza del tumore al senso deve essere affrontata anche da un comune piccolo come il nostro». Quello che conta, però, è anche l’aspetto simbolico: «bisogna portare avanti – continua Corbo – culturalmente una battaglia contro il tumore».

LA LOTTA AL TUMORE AL SENO

Patrini racconta l’importanza di una battaglia contro il tumore al seno che, in Italia, causa 54.000 casi nuovi all’anno: «1.000 solo in provincia di Varese, il dato di incidenza più alto».

«L’associazione di Adele Patrini dà supporto psicologico alla paziente e alla sua famiglia – racconta l’assessora Zarini -, il tumore al seno merita rispetto e attenzione dal punto di vista clinico. In una donna questo tumore colpisce la femminilità». Pertanto, l’associazione Caos è importante: «Alla variante psicosociale è attribuito il 40% della lotta al cancro».

Patrini, oltre ad essere volontaria, è anche una ex paziente: «Aiutiamo le altre donne a guarire, portando la nostra esperienza da malate. L’esperienza esce dalla cartella clinica ed entra nell’equipe medica multidisciplinare».