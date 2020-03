A Cantello una rete di solidarietà per essere più forti del coronavirus

A Cantello una rete di solidarietà per resistere ed essere più forti del coronavirus.

Su iniziativa dell’Amministrazione comunale e grazie alla grande disponibilità di volontari, dei ragazzi della Protezione civile, dei medici di base, della Farmacia comunale e delle attività commerciali cantellesi, è stata attivata una rete di servizi che permetterà alle persone anziane, in difficoltà o con fragilità, di poter ricevere direttamente al proprio domicilio beni di prima necessità e soprattutto i farmaci di cui hanno bisogno.

Gli esercizi commerciali disponibili andranno contattati telefonicamente dal cittadino nella fascia oraria indicata, dopo di che sarà compito dei volontari recapitare a casa di ognuno la spesa ed i giornali.

Per quanto riguarda i farmaci con ricetta, il paziente dovrà chiamare il proprio medico di base. Per i farmaci senza ricetta dovrà contattare direttamente la farmacia. I farmaci verranno consegnati dalla Protezione Civile con la collaborazione della Farmacia Comunale.

«Sono molto orgogliosa dell’attivazione di questo servizio – dice il sindaco Chiara Catella – creato, ideato e organizzato in pochissimi giorni grazie alla meravigliosa disponibilità di persone che in una situazione grave e per certi versi pericolosa come questa, non hanno esitato nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per regalare un pò di calore umano a chi è solo o in difficoltà. Sono tante queste persone a cui va il mio più vero, sincero ed immenso grazie».

Qui la locandina con tutti i numeri e i servizi a disposizione dei cittadini