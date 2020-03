Cantello ha di nuovo il terzo medico: ha preso servizio la dottoressa Demuru

Una buona notizia per i cittadini di Cantello. Dopo alcuni mesi di disagio a causa del pensionamento del dottor Lai, uno dei medici di base del paese, ha preso servizio lunedì la dottoressa Juliana Demuru (nella foto).

48 anni, medico di medicina generale, specialista in Geriatria e gerontologia, con esperienza prima in Rsa e poi per 10 anni presso al pronto soccorso dell’Ospedale diCircolo di Varese, la dottoressa Demuru riceverà i pazienti nell’ambulatorio di via Medici.