“Io canto da casa” diventa virale in tutta Italia

Dopo che Rockol – sito di informazione musicale – ha lanciato #iosuonodacasa, l’Associazione Solevoci e il Greensleeves Gospel Choir di Varese hanno dato vita anche a #iocantodacasa, un hashtag che in soli 10 giorni è diventato virale sulle testate online e tra i frequentatori dei social network.

L’idea di Fausto Caravati, direttore di Solevoci e del Greensleeves Gospel Choir è stata infatti prontamente raccolta da diversi cori italiani e rilanciata nel mondo della musica da parecchi artisti.

Per l’iniziativa “Io Canto Da Casa”, diversi sono stati i live streaming su Instagram di personaggi famosi, da Emma Marrone a Gianna Nannini, da Nek a Tiziano Ferro e Laura Pausini, da Piero Pelù a Ermal Meta. Un vero e proprio live dedicato a tutti i fan.

Anche Solevoci non si ferma. Dopo aver pubblicato su YouTube “I smile”, il 18 marzo sempre i 25 coristi del Greensleeves Gospel Choir hanno cantato “Total Praise for Humanity”, in pochi giorni diventato virale anche nel mondo anglosassone.



«Anche attraverso le tempeste più potenti o i momenti più bui, alziamoci tutti e risplendiamo come luci, alziamo tutti la testa e cerchiamo la fonte della nostra forza che viene solo dal nostro Signore». si legge su YouTube.

E ancora, il 22 marzo anche Le Pop Up, un coro pop di Varese tutto al femminile, sempre diretto da Fausto Caravati, hanno pubblicato un video “Kiss from a Rose”. «In un periodo in cui la distanza è tristemente necessaria, è la musica, il canto, la nostra grande passione, ad unirci ed avvicinare i nostri cuori, nella speranza di toccare anche i vostri».