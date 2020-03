Cinquestelle: “La politica di Luino sembra giochi senza frontiere”

In un momento di stallo che sta vivendo la politica luinese in relazione alle decisioni per la formazione delle liste elettorali per le prossime amministrative che vede ancora da farsi in via ufficiale i nomi dei candidati sindaci pubblichiamo la lettera dell’attivista luinese dei Cinquestelle Gianfranco Cipriano.

Giochi senza Frontiera. La politica luinese continua a dimostrarsi di facili costumi.

L’obbiettivo individuale non è realizzare una propria visione per i prossimi 20 anni ma calcolare spregiudicatamente chi sarà il candidato sindaco più opportuno a mettere d’accordo tutti, cioè una faccia che sia a disposizione dei desideri di lorsignori e dei nomi capaci di raccogliere più preferenze… Ma questa politica starà ancora bene a tutti? Ma ‘sti dinosauri che non fanno altro che litigare in pubblico e coccolarsi in privato… È possibile che possano pensare che i luinesi non si accorgano di nulla? Ma la coscienza di chi si mette a disposizione di una trattativa simile e di chi la sostiene dove sta? Dove sta il vantaggio per i cittadini?

Credete vi faranno fare di tutto, restando supini anche stavolta? I pazienti del medico, i gruppi famigliari di quell’altro, quelli che si fidano perché il nome è una garanzia, apriranno gli occhi accorgendosi che il principio è “vogliamoci tutti bene”?

Dall’altra parte, quella verde, pur condividendo l’assenza di un progetto, attendendo il “no” definitivo da Pellicini & Co. restando irremovibili sul candidato leghista che si guarda bene dal rivelare uno straccio di parola sul futuro luinese; forse anche un po’ imbarazzato per il filotto di promesse non mantenute che spaziano dall’ospedale, alla video sorveglianza, all’illuminazione delle vie.

Ma continuiamo col libro dei sogni scritto da queste persone “vecchie dentro” (con tutto rispetto per gli anziani che spesso sono più innovativi di loro) che mai negli ultimi 20 anni, da sinistra a destra, sono stati in grado di dare a Luino il ruolo di prestigio che merita rilanciando la città e tutto il prezioso territorio che la circonda!

Attenzione quindi: anche se siete schifati, informatevi! Se li lasciate fare e magari non andate a votare farete il loro gioco! Meno gente va e più è facile che vincano…

Gianfranco Cipriano Movimento Cinque Stelle