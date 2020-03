Consegna a domicilio di farmaci e cibo

Anche il Comune di Azzate si è attivato per venire incontro alle persone anziane che in questi giorni di emergenza sanitaria non possono o non vogliono uscire di casa.

In collaborazione con la Protezione civile, la Polizia locale ed alcuni volontari verranno consegnati a domicilio farmaci e generi di prima necessità. E’ sufficiente chiamare il Comune di Azzate al numero 0332/456316 dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30 e concordare acquisti e consegne.