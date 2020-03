Consegne a domicilio, Smart Touch offre il proprio software gratis per 3 mesi

La consegna a domicilio è diventata un must in questo periodo di isolamento per limitare il contagio da coronavirus. Sono moltissime le attività che hanno deciso di consegnare a casa prodotti e merce, il Duc di Saronno ne ha raccolte alcune sul proprio profilo Facebook ed è nato un altro gruppo (Home delivery Saronno e dintorni) tutto saronnese che in pochi giorni ha raccolto già più di mille aderenti, tra chi consegna e chi preferisce ricevere a casa cibi, bevande e prodotti vari.

A Saronno c’è anche chi mette a disposizione gratuitamente la propria tecnologia, sviluppata negli anni anche in funzione della consegna a domicilio. Si tratta della (ex) start up Smart Touch, che ha deciso di concedere l’utilizzo completamente gratuito per 3 mesi della piattaforma SmartTouch Menu a tutte le attività commerciali per le consegne a domicilio, cominciando da Saronno e dalla Lombardia.

«In questi giorni di difficoltà per la situazione dovuta al coronavirus, ci siamo chiesti cosa possiamo fare per aiutare le persone e le attività commerciali – spiegano Massimiliano D’Urso, amministratore di Smart Touch Srl, società che ha sede a Saronno in via Roma -. Siamo una software house di Saronno e abbiamo sviluppato un’applicazione per smartphone che facilita le consegne a domicilio. Il sistema è pensato per il settore della ristorazione (ristoranti, bar e pizzerie), ma in realtà può essere impiegato anche in altri settori commerciali (panetterie, alimentari, fruttivendoli ad esempio). Oltretutto l’app permette anche il pagamento elettronico via PayPal e questo va incontro alle disposizioni sulle norme di cautela per la consegna senza contatto e scambio di denaro tra il fattorino e il cliente. Abbiamo, pertanto deciso di concedere l’utilizzo completamente gratuito per 3 mesi della nostra piattaforma SmartTouch Menu www.smarttouch.it a tutte le attività commerciali che lo vorranno, cominciando da Saronno e dalla Lombardia. Nella speranza che questo possa essere un sostegno alle attività di ristorazione e commerciali e anche un aiuto a chi ha necessità di consegne a domicilio».

I contatti di Smart Touch per chi volesse aderire a questa iniziativa:

email: info@smarttouch.it

tel: 0287186571

web: smarttouch.it

link: https://www.smarttouch.it/#contact