Sono un’educatrice.

Di lavoro da oltre vent’anni, di attitudine forse da sempre.

Sono brava, credo. La verità è che non so fare altro e non credo che nella vita avrei potuto fare altro.

Sono abituata a vivere nell’emergenza, nella risoluzione dei problemi. Nella sofferenza, l’abbandono, troppo spesso la violenza.

Ma i miracoli più belli li ho visti accadere in mezzo a questa catasta di macerie.

Oggi i miei colleghi- che sono tantissimi, in tutta Italia- ed io continuiamo il nostro lavoro di sostegno, accompagnamento, contenimento, educazione, bastone e carota, passi avanti e altri indietro, vittorie e sconfitte, tentativi ed errori, per stare in tema.

Continuiamo perché il virus non ferma il bisogno ma casomai lo aumenta, perché la paura va accolta senza farsene travolgere, e noi stiamo lì, come i sacchi sull’argine di un fiume che esonda.

Continuiamo anche se abbiamo paura, ansia, preoccupazione che tutto questo sia più grande di noi.

Quindi bravi, tutti.

A una categoria spesso bistrattata, poco riconosciuta, mal retribuita e chi più ne ha più ne metta, tanto orgoglio.

Sempre fiera di fare il lavoro che faccio, oggi più che mai di farlo accanto a persone sempre più speciali e che tanto hanno da insegnare.

A me per prima.