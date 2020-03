Coronavirus, nuovo caso a Samarate

La segnalazione è arrivata direttamente dal sindaco, Enrico Puricelli: «Alle 19.30 di oggi, 19 marzo 2020, Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno comunicato un nuovo caso di positività al COVID-19 nel territorio di Samarate».

Con il nuovo contagio i positivi in comune diventano 2, mentre altri due cittadini sono in osservazione: per questi ultimi è stata fissata la misura della quarantena (14 giorni) che si applica alle persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.

«Si invita la Cittadinanza a mantenere la calma e a non allarmarsi: le autorità sanitarie hanno messo in atto il protocollo previsto ai fini del contenimento della diffusione del contagio e sono stati attivati tutti i protocolli medici e predisposte le misure necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con le persona ricoverata – prosegue il primo cittadino nella nota – Anche in questo caso, per il rispetto della privacy non possono essere diffusi i dati personali del paziente, che, attualmente, è ricoverato in ospedale. Nella giornata di oggi, ho raggiunto telefonicamente la famiglia del primo paziente Samaratese ricoverato, per porgergli un abbraccio simbolico de parte dell’intera Comunità».

L nuovo contagiato attualmente è ricoverato presso l’Ospedale S.Antonio Abate di Gallarate.