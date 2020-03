Coronavirus, quasi diecimila contagi in Svizzera

Quasi mille contagi in più in un giorno. Il numero dei pazienti svizzeri positivi al Covid-19 è di 9.765, con un aumento di 929 rispetto al giorno precedente).

I dati sono stati riferiti oggi dal consigliere federale e capo del Dipartimento federale dell’Interno, Alain Berset durante la conferenza stampa del Governo. Il consigliere ha comunicato che la Svizzera ha condotto quasi diecimila test per milione di abitanti.

Rispetto alla situazione ticinese (qui i dati aggiornati) e i provvedimenti di tutela adottati, tra cui la chiusura delle attività produttive non essenziali, Berset ha dichiarato: “Abbiamo una collaborazione aperta con il Ticino. Sappiamo che nel Cantone dove l’epidemia è particolarmente virulenta – ha aggiunto -, la situazione è particolarmente difficile. Sappiamo che il Ticino è al fronte e si sta battendo contro la diffusione dell’epidemia. Abbiamo preso atto che il Canton Ticino ha adottato decisioni che vanno oltre quello che prevede l’ordinanza del Consiglio federale. Siamo in stretto contatto con le autorità ticinesi e stiamo lavorando per cercare una soluzione”.