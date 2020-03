Cultura in comune, tutti contro il coronavirus, “insieme vinciamo“

In questo momento storico ci siamo trovati tutti, improvvisamente, a dover affrontare una quotidianità completamente mutata. Il Comune di Luino, allo scopo di essere vicino ai cittadini a superare questo momento molto difficile, ha pensato di realizzare e promuovere il progetto #CULTURAinCOMUNE, TOGETHER VERSUS CORONAVIRUS, INSIEME VINCIAMO IL CORONAVIRUS.

Si tratta di un meccanismo che consente in un luogo virtuale , di stare tutti insieme . A tal fine, è stata aperta una pagina facebook titolata “Ufficio Cultura Luino” ove tutti, dipendenti comunali, associazioni e cittadini, potranno partecipare attivamente per creare contenuti artistici e culturali. Verranno quindi proposte, diverse iniziative socio-culturali, educativo-formative, di intrattenimento, quali ad esempio:

• video per bambini e nonni, consigli di lettura, giochi e attività per le famiglie;

• video “tutorial” per tenersi in forma anche a casa;

• video di artisti (interpretazioni di brani musicali , descrizione di opere d’arte, recitazione di pezzi teatrali , di poesie ,ecc…)

• racconti sulla storia e la bellezza dei nostri luoghi, sulle nostre tradizioni, usi e costumi. Le ricette locali, i giochi di una volta.

Ogni cittadino, associazione, artista, potrà cosi’ realizzare video, racconti scritti, sulle tematiche proposte e inviarli a “cultura@comune.luino.va.it” oppure potrà postarli sulla propria bacheca e chiedere, sempre, tramite e-mail, che il materiale trasmesso venga condiviso sui social comunali.

Occorrerà in tal caso accompagnare la proposta con un’autorizzazione alla pubblicazione e diffusione .

Si potranno trovare anche link per accedere ad alcune iniziative culturali online proposte in Italia e all’estero (tour virtuali e collezioni online, filmati, biblioteche online).

Per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini, il materiale verrà pubblicato anche su un profilo Instagram.

Per ricevere ulteriori informazioni rivolgersi a:

cultura@comune.luino.va.it.

infopoint@comune.luino.va.it

ufficiostampa@comune.luino.va.it

Nel dettaglio il progetto sarà visibile sul sito del Comune di Luino www.comune.luino.va.it

Inviateci il materiale da condividere: INSIEME, ANCHE CON LA CULTURA, VINCIAMO IL CORONAVIRUS.