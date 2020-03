Distribuzione all’aperto per i kit della raccolta differenziata

Per osservare le indicazioni del decreto ministeriale per il contenimento del contagio da coronavirus, il Comune di Vedano Olona ha cambiato le modalità di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata.

Per evitare assembramenti presso gli uffici comunali, i sacchetti per la raccolta differenziata saranno distribuiti all’aperto, all’area mercato in piazza Donatori del Sangue, nei seguenti giorni e orari:

– Sabato 7 marzo dalle ore 8.30 alle ore 11.30

– Giovedì 12 marzo dalle ore 14.00 alle ore 16.00

– Sabato 14 marzo dalle ore 8.30 alle ore 11.30

– Giovedì 19 marzo dalle ore 14.00 alle ore 16.00

– Sabato 21 marzo dalle ore 8.30 alle ore 11.30

– Giovedì 26 marzo dalle ore 14.00 alle ore 16.00

– Sabato 28 marzo dalle ore 8.30 alle ore 11.30

L’Amministrazione comunale ricorda che i kit vengono dati agli iscritti al ruolo Tari del Comune di Vedano Olona.