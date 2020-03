Fazio: “Abitare in un piccolo paese non ci rende esenti da rischi“

«È il momento di essere responsabili». Anche un appello su facebook può servire per raggiungere il maggior numero di cittadini possibili. Anche se avviene in un piccolo paese di duemila e passa persone, un piccolo centro sul lago dove esiste ancora il concetto di “piazza“ e di comunità minuta, che però in un momento come questo deve essere consapevole di essere comunque esposta a rischi.

È il senso dell’appello alla responsabilità del sindaco di Germignaga Marco Fazio: «Le disposizioni emanate dalla Presidenza del consiglio dei ministri sono gravose. Ma sono fondamentali in questo momento cosi difficile. I contagi aumentano e il sistema sanitario è in difficoltà. Per questo invito a seguire scrupolosamente le disposizioni date e a limitare i contatti sociali”

“Il fatto di abitare in un piccolo paese non ci rende esenti da rischi. Siamo accorti, evitiamo l le uscite non necessarie. Facciamolo per noi stessi e per gli altri, soprattutto i nostri anziani e le persone a rischio. Grazie a tutti quelli che stanno operando in questa situazione difficile e in particolare agli operatori sanitari. Mi permetto anche di ringraziare tutti coloro che, pur a fronte di pesanti sacrifici economici, stanno impegnandosi per il rispetto delle disposizioni.