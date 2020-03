In fiamme la copertura di un condominio a Gorla Maggiore

Un incendio ha interessato un’abitazione a Gorla Maggiore, in via Europa, la sera di martedì 31 marzo. Per cause ancora in fase di accertamento una porzione di copertura di un condominio di tre piani è stata interessata da un incendio. I vigili del fuoco dei distaccamenti di Saronno, Tradate e Busto sono intervenuti con cinque automezzi: tre autopompe, un autobotte e un autoscala. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.