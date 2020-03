Fontana: “Bene il decreto, ma abbiamo fatto richieste economiche precise”

Quotidiana conferenza stampa per il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che si è presentato davanti ai microfoni verso le 13.30 di giovedì 12 marzo per fare il punto sulla situazione dell’emergenza Coronavirus e fare il punto riguardo ai contatti con il Governo, soprattutto dopo la pubblicazione del nuovo Decreto di mercoledì sera.

«Abbiamo letto il nuovo decreto, qualcosa andrà corretto, ma il dialogo con il governo prosegue giornalmente. Sono due i principi che abbiamo come punti riferimento: tutela dei cittadini e salvaguardia dei lavoratori. Oggi riprenderemo i rapporti con il Governo per dare risposte sempre più precise; abbiamo fatto richieste economiche ben precise e ci aspettiamo che vengano prese in considerazione. L’evoluzione dell’epidemia continua, dobbiamo fare in modo che i nostri cittadini si attengano alle normative ma credo che con questo decreto qualche passo avanti si sia fatto. È necessario fare di più».