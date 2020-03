Forcora, nevicata abbondante, ma non basta per le piste

Tutti con le dita incrociate per arrivare a un numerino: 40. Ma l’altezza dei fiocchi in Forcora si è fermata a 28-30 centimetri.

Significa una “quota neve” del manto non sufficiente per garantire la battitura delle piste col “gatto“ così da consentire di attivare la sciovia (foto: Simone Riva Berni, da Fb).

La misurazione è stata effettuata nelle ultime ore dai tecnici e la stazione meteo di Regione Lombardia in cima al Cadrigna indica la portata delle precipitazioni nevose attorno ai 30 centimetri, due in più rispetto al parcheggio.

Niente sciate, per ora, anche se il meteo non promette nulla di buono per gli amanti delle discese, dal momento che fuori dal periodo di stallo rappresentato dalla giornata di martedì, già per mercoledì è previsto un rialzo termico con massime fino a 15 gradi: troppo per mantenere la neve in una località come la Forcora piuttosto esposta.

Il resto delle attività sono tutte praticabili, in particolare per grandi e piccini è possibile approfittare di queste giornate lontane dalla scuola per lunghe discese con bob e slitte.

È inoltre aperta l’attività di ristorazione, il ristorante Sciovia.