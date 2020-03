Il supporto psicologico in tempi di coronavirus

Siamo in quarantena, è vero. I comuni sbarrano le porte, la polizia – e in alcuni casi l’esercito – presidia le strade per verificare che tutti rispettino le regole, o meglio, la regola, l’imperativo categorico: restare in casa.

Ma se è vero che restare in casa tutto il giorno, per non si sa ancora quanto tempo, può generare disordini, sbalzi di umore e in alcuni casi anche depressione, non manca il supporto del nostro sistema sanitario. L’ats della Città Metropolitana di Milano infatti ha attivato un servizio telefonico di ascolto e supporto psicologico rivolto a coloro che sono costretti nella difficile condizione di isolamento o quarantena domiciliari a causa dell’infezione da Covid-19.

Lo sportello è attivo anche per tutti i cittadini dei comuni dell’area metropolitana di Milano, dato che la situazione di emergenza e di rischio espone a reazioni emotive e di forte disagio psicologico; è gestito da professionisti (psicologi e psichiatri) di ATS Milano ed ha la finalità di dedicare attenzione agli aspetti psicologici ed emotivi dell’emergenza coronavirus, offrendo uno spazio di ascolto, accoglienza, confronto e sostegno ai cittadini.

Lo sportello è attivo al numero 02.85782797 ed è operativo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00. Un segnale per non lasciare soli tutti i cittadini costretti in questa situazione inedita per tutti.

Lo sportello del centro Talea

In questi giorni di emergenza anche il Centro Talea, operante nel campo della Psicoterapia, mette a disposizione il suo team di professionisti per confrontarsi in merito alla situazione coronavirus. Il Centro Talea, di sede a Busto Arsizio, vuole contribuire nel superare questo stato di emergenza offrendo a chi necessita e non può permettersi un sostegno gratuito.

Basta scrivere una mail a info@centrotalea.com per fissare appuntamento su Skype o colloquio telefonico.