Incendio si sprigiona nella camera da letto

Ieri sera, domenica 29 marzo, intorno alle 23.30 un incendio si è sviluppato all’interno di una camera da letto.

Il fatto è avvenuto a Varese in una villetta in via Doberdò. Per cause ancora in corso d’accertamento il fuoco si è sprigionato nella stanza da letto. Le occupanti dell’abitazione hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Le due donne residenti, sono state trasportate in ospedale per accertamenti dal personale sanitario.