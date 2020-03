Incidente tra due camion a Chiasso: chiusa la A2

Incidente stradale nel primo pomeriggio sull’autostrada A2, nella zona del Mendrisiotto.

Poco prima della 15 in territorio di Chiasso, un autoarticolato che stava circolando verso nord era in fase di sorpasso di un altro autoarticolato; per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire i due mezzi si sono urtati causando la rotazione della motrice del veicolo in sorpasso.

Il conducente del veicolo in sorpasso ha riportato ferite leggere.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Chiasso, delle Guardie di confine, dei pompieri del centro di soccorso del Mendrisiotto (CSCPM), gli addetti dell’UT4 e il SAM.

A causa dell’incidente e per il recupero dei veicoli coinvolti l’autostrada in direzione nord rimarrà chiusa almeno sin verso le 18,30.