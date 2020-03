Infortunio in montagna, alpinista in ospedale

Infortunio in montagna, questa mattina a Bedretto.

In base a una prima ricostruzione, un 44enne cittadino svizzero domiciliato nel canton Basilea Campagna stava effettuando un’escursione di scialpinismo con un conoscente in zona Gerenpass, a circa 2’600 metri di quota.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, è stato dapprima colpito alla testa da un pezzo di ghiaccio staccatosi da un pendio per poi cadere per alcune decine di metri. Sono intervenuti i soccorritori del Cas e della Rega che, dopo aver prestato le prime cure all’uomo, lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale. Il 44enne ha riportato gravi ferite.