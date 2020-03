Intrecci da MA*GA, per i bambini

La grande esperienza di didattica dell’arte per i bambini coltivata al MA*GA segue i piccoli creativi anche a casa con “Lab inside”, un programma di laboratori che ogni settimana si rinnova proponendo ai bambini una diversa attività da realizzare in casa, con materiali semplici, di riuso e facilmente reperibili.

La prima proposta si intitola Intrecci.

Per realizzare l’opera sono sufficienti 3 o più fogli bianchi, forbici ,righello, matita e tanti colori (che siano tempere, matite, pennarelli, pastelli a cera, non fa differenza: va tutto bene)

Il gioco è colorare i fogli, tagliarli in strisce uguali e intrecciarli come mostrato (scarica qui il pdf).

Il gioco può essere ripetuto all’infinito, con tantissime cominazioni.