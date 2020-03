iocimettolacasa: case gratuite per medici e infermieri

L’hashtag è #iocimettolacasa: un modo per collaborare in una situazione di emergenza, per rendere più facile e sicura la vita a chi si sta occupando – negli ospedali – di salvare quante più vite possibile.

L’iniziativa è stata lanciata da The Best Rent, società italiana che opera in ambito immobiliare con affitti di breve e medio-lungo periodo, lancia #iocimettolacasa, iniziativa per mettere a disposizione appartamenti su Milano, a titolo gratuito, per medici e infermieri impegnati nella lotta contro il coronavirus. L’iniziativa è in collaborazione con Alter-Area Domus, impresa che si occuperà gratuitamente della pulizia degli appartamenti.

Lo spirito di solidarietà dimostrato dai proprietari delle case gestite da The Best Rent ha spinto la società milanese ad attivarsi con i suoi partner per mettere a disposizione gli immobili, a titolo gratuito, per il personale medico e infermieristico chiamato a Milano a causa dell’emergenza Covid-19: alcuni medici e infermieri hanno amici in grado di ospitarli a Milano, ma preferiscono tutelarli e usufruire di altri alloggi. Altri medici, pur vivendo a Milano, vorrebbero alloggiare da soli per tutelare le persone con cui vivono abitualmente, soprattutto se anziane.

«Sono già decine i proprietari che hanno deciso di aderire all’iniziativa, ciascuno con i propri mezzi e le proprie disponibilità, coinvolgendo tutti gli appartamenti attualmente disponibili» dice Cristiano Berti, CEO e Founder di The Best Rent. «Siamo felici di poter fare la nostra parte per supportare il personale medico».

«Abbiamo sempre creduto nel valore “umano”, anche nelle attività di business. Per questo abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta di dare un nostro pur modesto contributo, ed esprimere tutta la nostra solidarietà allo sforzo di medici ed infermieri in questo momento” aggiunge Paolo Specchio, CEO e Founder di Alter-Area Domus.

#iocimettolacasa sarà attiva fino al 3 aprile, con la possibilità di un’ulteriore proroga in caso l’emergenza dovesse protrarsi. Si può mettere a disposizione la propria casa, tramite The Best Rent, anche se non si appartiene ancora alla rete dei proprietari dell’azienda milanese, scrivendo a booking@thebestrent.it.

Medici e personale paramedico possono fare richiesta per gli alloggi contattando il numero 0236683400, oppure scrivendo a booking@thebestrent.it, allegando una certificazione rilasciata dall’ospedale.