L’arte di Veronica Mazzucchi per la lotta contro il coronavirus

Anche l’arte in campo per sostenere medici e ospedali nella lotta al coronavirus.

DesignCircus con la collaborazione di CharityStars ha dato il via all’evento #VinciamoNoi, un’asta online per la raccolta fondi a sostegno delle strutture e dei medici che si trovano in prima linea negli Ospedali Sacco di Milano, Spallanzani di Roma e San Matteo di Pavia, coordinati dalla Croce Rossa Italiana.

Ad oggi sono già stati raccolti quasi 50mila euro che serviranno per l’acquisto di materiale di primo soccorso e caschi respiratori e per l’allestimento di posti letto di terapia intensiva.

Sono stati coinvolti designer, artisti e aziende del settore che stanno donando le loro creazioni per alimentare l’asta.

Tra gli artisti che hanno donato una delle loro opere anche la vedanese Veronica Mazzucchi, che ha messo all’asta una sua scultura (nella foto).

«In questi tempi difficili, la sensazione che accomuna molti di noi è il senso di impotenza e di inutilità non potendo aiutare direttamente chi ne ha bisogno – dice Veronica – Nel mio caso, non avendo la possibilità di fare volontariato a causa di limitazioni dipendenti dal mio stato di salute, ho pensato di contribuire con quello che so fare, l’arte. Sono venuta a conoscenza di questa iniziativa tramite Instagram così, dopo aver contattato la Design Circus, ho donato una mia opera per l’asta benefica».

L’asta è ancora aperta e ogni giorno sulla piattaforma vengono inseriti nuovi oggetti e opere che arrivano da tutta Italia. Glia artisti che vogliono partecipare possono scrivere una mail a: selection@designcircus.eu

L’iniziativa di DesignCircus è completamente gratuita ed è realizzata dal team di studioEpis Creative Partner, che vuole dare il suo contributo professionale in questa drammatica situazione nazionale.

Qui il link per visionare gli oggetti e partecipare all’asta