Le scuole del Luinese aderiscono a “M’illumino di meno”

Un albero ci salverà, o almeno si spera. Con la fobia dei contagi che ha imposto alle autorità di prendere misure per evitare gli assembramenti, quest’anno mancano le iniziative di piazza per “M’illumino di meno” la celebre kermesse lanciata da Radio 2 per sensibilizzare il tema del risparmio energetico.

Ma la voglia di partecipare e di esserci comunque vince sulle paure e l’esempio arriva come sempre dai più giovani che hanno organizzato un contest on line per vincere la sfida del verde.

«Dato che non abbiamo potuto organizzare un vero incontro, che era già in programma in collaborazione con la Comunità operosa Alto Verbano e altri enti (la manifestazione di “M’illumino di meno” dello scorso anno si era svolta con grande successo a Maccagno), abbiamo pensato di proporre ai ragazzi di partecipare ad una sorta di contest online», scrivono gli organizzatori.

Qui di seguito il messaggio che sta girando tra docenti, alunni e famiglie.