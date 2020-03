Il nuovo logo della biblioteca di Besnate, che riapre dopo la chiusura per Coronavirus

Mai come ora la scritta sopra l’entrata della biblioteca civica di Besnate, «Nessuno è mai solo con un libro in mano» (presa da Roberto Roversi), si è prestata perfetta per l’occasione. Infatti, dopo la chiusura straordinaria a causa del Coronavirus, le biblioteche che rientrano nel Sistema bibliotecario Panizzi hanno riaperto al pubblico.

Besnate ha riaperto le sue porte ieri, martedì 2 marzo, con le dovute precauzioni: «Non possono stare più di dieci persone contemporaneamente e dal banco del prestito, quando c’è già un cittadino, tutti gli altri dovranno stare a un metro e mezzo di distanza», spiega il bibliotecario Giuseppe Imbriaco.

«In un solo giorno e mezzo dalla riapertura è venuta parecchia gente – continua – dicendoci che non vedeva l’ora di tornare: con la chiusura dei teatri, dei cinema e delle scuole questo è il luogo ideale per far sentire la gente meno sola in questo momento storico così delicato. Ed è anche un modo per trascorrere la propria solitudine in maniera intelligente». Uno dei tanti luoghi di aggregazione ha finalmente posto fine ad un periodo di deserto socio-culturale imposto a causa del virus cinese.

Porte aperte ai besnatesi con anche qualche novità: la biblioteca è già stata aggiornata con i nuovi arredi e dalla mediateca provenienti dal bilancio partecipato, ma ora ha anche un nuovo logo.

IL NUOVO LOGO

L’assessore alla Cultura e al Bilancio, Giuseppe Blumetti, annuncia il nuovo logo dopo le votazione tra cinque loghi disegnati dalla grafica del Panizzi, Letizia Avilla Gonzales, tenutesi dal 23 gennaio al 29 febbraio. «Abbiamo fatto votare tramite un sondaggio Facebook, permettendo anche di esprimere le proprie preferenze nei commenti. Gli anziani e i bambini, insieme alle scolaresche e ad altri frequentatori, hanno potuto invece votare fisicamente con delle schede in biblioteca».

Su 466 votanti ha vinto il logo numero 2, con 135 voti aggiudicatisi, tutti scrutinati dalle ragazze del servizio civile. «Il logo sarà l’identità grafica e istituzionale della biblioteca di Besnate, e dei suoi spazi fisici. D’altronde – continua Blumetti – la biblioteca è uno spazio multidimensionale, sensoriale e mentale». Verrà inoltre usato – spiega il bibliotecario – come canale istituzionale.