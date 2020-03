Luino, attivato il numero per il sostegno agli anziani

Il Comune di Luino attiva da sabato 14 marzo 2020 un servizio telefonico che risponde al numero 0332-536727, interno 1, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, dal lunedì al sabato, per ricevere da parte della popolazione anziana che vive da sola le richieste per la consegna al domicilio della spesa e dei farmaci.

Risponderà un operatore del Servizio Sociale che raccoglierà nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici e richieste di aiuto per consegna di farmaci e spesa della persona anziana sola.

Saranno poi i volontari del Comune, in collaborazione con la Croce Rossa e la Protezione Civile, ad organizzare al domicilio la consegna della spesa e dei farmaci.

Il servizio di consegna realizzato dai volontari è gratuito, mentre il costo della spesa e dei farmaci, se non soggetti ad esenzione, sarà a carico esclusivo della persona anziana.

Le modalità per effettuare il pagamento della spesa e dei farmaci (se non soggetti a esenzione) verranno concordate telefonicamente con l’operatore del Servizio Sociale che risponde alla chiamata.

«Comune di Luino, Croce Rossa, Protezione Civile e Parrocchia di Luino unite e vicine alla popolazione in un grande progetto di Custodia Sociale verso i cittadini più fragili. – commenta l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Luino Caterina Franzetti – Definite questa mattina in un incontro fra le parti sopra citate le linee guida. Ringrazio tutti i volontari più giovani e meno giovani che si sono resi disponibili. Anche questa volta uniti ce la faremo!”.