Marnate, il numero dei contagi raddoppia in due giorni

Solo un paio di giorni era stata diffusa la notizia di due contagi da Coronavirus accertati a Marnate: il conto delle persone risultate positive al Covim-19 sale ora a quattro.

Ad annunciarlo ai cittadini il sindaco Elisabetta Galli, che in un post rivolto ai cittadini li informava delle ultime novità. Oltre a questo, il Primo cittadino ha rimarcato la necessità di tutelare la privacy delle persone contagiate, garantendo allo stesso tempo la vicinanza costante della macchina amministrativa per dare supporto a tutti loro.

Questo il messaggio del sindaco Galli:

“Cari cittadini,

poichè i dati ufficiali circa la presenza di casi di contagio in tutta la Provincia ed anche nel nostro Paese, giungono in tarda serata, Vi invierò, ogni sera, un breve comunicato per tenervi informati, allo scopo di permetterVi di conoscere la reale entità del fenomeno nel nostro Paese.

Mi scuso sin da ora del disagio di ricevere la comunicazione in orario di cena, ma ritengo importante farvi avere notizie ufficiali e reali appena ne entro in possesso.

Il dato ad oggi contempla la presenza di 4 persone positive, di cui due ricoverati, ma tutti in discrete condizioni. Vi assicuro che ogni giorno provvedo a contattare i familiari delle persone contagiate, per dar loro le informazioni utili alla gestione della situazione, per accertarmi delle loro condizioni di salute e per dare tutto il sostegno possibile attraverso le procedure e i servizi adottabili e già attivati dall’Amministrazione.

Comprenderete che ragioni di tutela della riservatezza dei soggetti interessati, che già soffrono per la malattia, mi impongono di non divulgare ulteriori informazioni”.