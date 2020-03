Mascherine gratuite per i cittadini di Castronno

Con un messaggio su Facebook il sindaco di Castronno Giuseppe Gabri ha annunciato di aver trovato le mascherine da distribuire ai castronnesi: sono presidi a tre veli e verranno consegnate alle famiglie (una per nucleo famigliare), da domani, 26 marzo.

Il sindaco Gabri ha ringraziato il Gruppo Alpini di Castronno e la Protezione Civile che hanno imbustato e consegneranno più di duemila mascherine.

«Verrà consegnata una busta con il logo del Comune con all’interno la mascherina, un messaggio del sindaco e un foglio con le regole da rispettare, per chi non le avesse ancora capite – ha detto Gabri con una comunicazione video su Facebook -. Consegneranno la busta gratuitamente, nessuno chiederà soldi e nessuno dovrà darne. Chi non dovesse essere a casa perchè fuori per lavoro, potrà contattare il numero 3484914708 dalle 8 alle 20 e ve la porteranno».

IL VIDEO MESSAGGIO DEL SINDACO GIUSEPPE GABRI