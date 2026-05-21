Il compositore di Castronno Matteo Magistrali vince il concorso liturgico del Duomo di Milano

Importante riconoscimento per il compositore Matteo Magistrali, vincitore del concorso nazionale di composizione liturgica “Omnia Christus est nobis”, promosso dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano insieme a diverse realtà dell’Arcidiocesi ambrosiana.

Il concorso, dedicato all’intonazione del testo di sant’Ambrogio tratto dal De Virginitate, ha coinvolto compositori provenienti da tutta Italia. Oltre sessanta le partiture originali presentate, a conferma dell’interesse verso la musica sacra contemporanea e il suo ruolo nella liturgia.

La giuria ha premiato il brano composto da Matteo Magistrali, che sarà eseguito per la prima volta sabato 13 giugno 2026 nel Duomo di Milano durante la celebrazione delle Ordinazioni presbiterali presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini. L’esecuzione sarà affidata alla Cappella Musicale del Duomo diretta dal maestro Alberto Sala.

La premiazione ufficiale si è svolta il 1° maggio scorso durante la Festa del Seminario Arcivescovile di Milano, nella sede di Venegono Inferiore.

Il concerto a Castronno

Matteo Magistrali sarà inoltre protagonista della seconda edizione della rassegna “Cortili in musica”, promossa dal Comune di Castronno. L’iniziativa propone una serie di appuntamenti musicali diffusi nei cortili e negli spazi del paese.

Tra gli eventi in programma anche il concerto “Dal popolare al POP” della Banda Musicale Azzurra, in calendario sabato 27 giugno 2026 alle 20.30 in via Piemonte. La rassegna prevede inoltre il concerto “Voci delle nostre radici” del Coro Pieve del Seprio venerdì 29 maggio alle 20.30 in Vicolo dei Cantoni e “Giro del mondo in canto” con il Coro Amaranto domenica 14 giugno alle 19 in piazza del Comune.

In caso di maltempo gli appuntamenti si terranno alla Sala Polivalente di piazza del Comune.