Mercato sospeso, sportelli comunali aperti su appuntamento

Anche il mercato di Sesto Calende si ferma davanti al coronavirus. Il tradizionale mercato del mercoledì rimarrà infatti sospeso fino all’8 aprile, salvo diverse disposizioni. A renderlo noto è direttamente il comune di Sesto Calende tramite l’avviso di oggi, martedì 10 marzo.

«Il comune di Sesto Calende – commenta il primo cittadino Giovanni Buzzi – tiene una linea di rigorosa osservanza alle normative, senza porre grosse interpretazioni personali. Con regolarità vengono comunicati degli avvisi numerati (al momento 11, ndr.) che riguardano diversi argomenti specifici come bar, centri sportivi o l’ultimo, inerente al mercato».

Mercato settimanale che appunto rimarrà chiuso a partire già da domani per quasi un mese, in attesa che la difficile situazione migliori: «Sfortunatamente – aggiunge il sindaco -, la logistica e la struttura del mercato sestese metterebbe in difficoltà gli operatori a far rispettare le normative, vorremmo togliere loro l’imbarazzo di far disattendere le operazioni nazionali».

Gli sportelli comunali saranno invece chiusi all’ingresso diretto del pubblico, pur tuttavia con la possibilità di accesso tramite appuntamento: «L’appuntamento è da fissare telefonicamente o per e-mail con gli operatori dei rispettivi uffici – spiega Buzzi – I servizi sono importanti e vanno garanti, questo però va fatto in maniera razionale al fine di non creare assembramento di pubblico negli spazi comunali».