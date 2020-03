Il messaggio per i pendolari: “Andrà tutto bene”

Un grosso striscione con un cuore, uno smile e un messaggio ben chiaro: “Andrà tutto bene”. È questo il messaggio che da qualche ora accompagna i pendolari della stazione di Busto Nord.

Lo striscione è stato appeso a pochi passi dal parcheggio di via Monti, uno di quelli che quotidianamente accoglie le auto dei viaggiatori. Un parcheggio che in periodi normali è sempre sold out ma che in questi giorni ha più stalli vuoti che pieni.

Se infatti nelle scorse settimane il traffico ferroviario era già calato del 40%, dall’inizio di questa settimana i posti vuoti nei parcheggi sono molto più di quelli liberi. Una circostanza che si verifica sia nella stazione Nord che in quella FS.

Ma pochi che siano, almeno, quei viaggiatori avranno ora una parola di conforto.