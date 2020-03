Mi chiamo Nikita, sono un jack russel e cerco casa

Eccomi, sono una bellissima cagnolina di nome Nikita. Ho cinque anni e tanta tanta voglia di vivere. Purtroppo per gravi motivi devo lasciare la famiglia con cui vivo in provincia di Lecco, che ne dite di portarmi a casa con voi? Sono molto brava, abituata a vivere in casa, i bisogni li faccio rigorosamente fuori casa. Amo giocare con i bambini, con i gatti invece vado a simpatie. Con i miei simili vado d’accordo. Cerco una famiglia per sempre, amo fare lunghe passeggiate, mi piace la pappa buona e un cuscino morbido dove riposare. Chiedo troppo? Ah dimenticavo un piccolo particolare, sono sorda ma per me non è un problema.

Se volete conoscermi chiamate Sabrina 349 6401054 mail sabrinapizzagalli@gmail.com. No box, no catene, no balconi Nikita è in regola con tutta la profilassi veterinaria