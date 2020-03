Da Montreal ad Orino, la preoccupazione per il coronavirus

Come ci vedono e vivono la nostra situazione all’estero?

Mary scrive un post sul nostro gruppo Facebook Oggi nel Varesotto. Lo riprendiamo perché racconta cosa sta succedendo in Canada e la sua relazione con la provincia.

“Ecco il nostro ponte a Montreal! Tanti di noi abbiamo parenti in Italia… Ho il pensiero pesante per i miei che sono anziani e sono a Orino, e per tanti altri. Per fortuna ho una famiglia fantastica che si occupa di loro!

Ora il covid e arrivato da noi! Scaffali di negozi quasi tutti vuoti! Scuole chiuse. Per adesso si lavora ancora!

Vi auguro buona fortuna e vi prego…siate gentili gli uni con gli altri e aiutate qualcuno nel bisogno. Spread the love. Xoxo God bless us all!”