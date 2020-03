Nessun caso di coronavirus a Viggiù: “Denuncia per chi semina false notizie”

Le fake news sul coronavirus ormai dilagano e anche a Viggiù ci sono stati episodi di questo genere.

A smentire categoricamente ci ha pensato la Polizia locale del Monte Orsa: «In riferimento al recente “giro di voci” per cui sarebbero stati riscontrati i primi casi di positività anche a Viggiù, si comunica che si tratta solo di fake news – si legge sulla pagina Facebook della Polizia locale – Nel caso si dovesse riscontrare qualche contagiato, la notizia verrà riportata, come la legge dispone, dal Sindaco del Comune di Viggiù o del comune deputato».

Per contenere voci e illazioni, la Polizia locale minaccia denunce: «Alla luce di quanto accaduto, questo servizio, nonostante l’estrema mole di lavoro che si trova costretto ad eseguire per la situazione, si sta già adoperando per assicurare alla giustizia per il reato di procurato allarme i responsabili dell’immissione di queste notizie false e tendenziose nei canali informativi».

Una minaccia da non prendere sottogamba: si tratta di un reato previsto dal codice penale (art. 658 CP) che prevede sanzioni e la pena dell’arresto fino a 6 mesi.