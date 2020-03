Ninna nanne originali regalate ai bambini

L’educatrice Silvia Sciacca, fondatrice della Bottega delle Scoperte, è anche cantautrice e decide di regalare ai bambini le sue “ninna nanne per sognare”, tutte originali, raccolte nel cd pubblicate nel cd Lilalullaby presentato nel 2017 negli Studio’s Art & Music factory di Coquio Trevisago.

Una ninna nanna ogni due giorni, pubblicata sulla pagina facebook della Bottega delle scoperte.

“Care famiglie della Bottega – scrive Silvia Sciacca su Fb – da questa sera ho pensato di pubblicare sulla pagina dell’Associazione le ninna nanne che ho composto, inciso e cantato per i bambini in un momento davvero faticoso della mia vita. A me hanno dato tanto conforto. Per questo volevo regalarvele, spero che possano esservi di supporto in queste lunghe e atipiche giornate a casa“.

Artisti, attori e anche educatori stanno pubblicando spettacoli, letture teatrali e attività creative dedicate ai bambini per essere loro vicini e aiutarli a sentire un po’ di socialità e condivisione in questo lungo periodo in cui tutto appare sospeso. “Mi è sembrato utile condividere anche la musica, che è un linguaggio fondamentale per i bambini e il loro sentire – spiega l’educatrice – Ho pensato ai genitori e ai bambini nel momento delle coccole prima del sonno, in cui è bello ascoltare le nanne”.

La prima canzone pubblicata si intitola “Anna la fata dei sogni” e parla del mondo magico che può vivere nella nostra fantasia.

In tutto saranno undici brani, scritti e interpretati da Silvia Sciacca con l’accompagnamento strumentale di tre chitarre – classica (Sonia Ferrera), acustica (Matteo Carnio) e africana (Paolo Crugnola) – e poi il flauto traverso di Silvia Cavaliere.

Note minori e sonorità malinconiche sono caratteristiche dei brani raccolti nel cd, molto acustico: “L’idea è ricreare la sensazione della voce materna, intima e sussurrata, per accompagnare il bambino nel mondo dei sogni“, spiega la cantautrice. “In vent’anni di lavoro con bambini mi sono accorta di come le sonorità più cariche di minori, riescano ad aiutarli nel rilassamento, come se fossero emotivamente toccati da queste melodie su cui ho lavorato per strutturarle in canzoni”.

Alcune musiche sono diventate colonne sonore per raccontare fiabe, altre hanno seguito le lallazioni: ninne nanne che non raccontano storie ma stati d’animo, senza bisogno di parole ma con un fraseggio che è quello tipico dei primi esperimenti sonori e di dialogo dei neonati, fatto di semplici sillabe che si ripetono, come nel titolo del cd.

Buon riposo e buon ascolto bambini.