“Ora dobbiamo tirare fuori il meglio di noi”

(foto di Asst Sette Laghi)

Siamo stanchi….siamo provati…stiamo allestendo sale di rianimazione nelle sale operatorie.

Facciamo turni, notti, reperibilità…

Siamo vestiti come palombari.

…ho scelto consapevolmente di fare l’infermiera.

Ed è in questo momento che si ha più bisogno…

Voglio fare il mio lavoro, quello che nel bene e nel male amo tantissimo!

Sono un soldato…questa è la nostra guerra…voglio armarmi e andare al fronte.

…non esiste che la paura mi fermi qui.

Non esiste la paura nel nostro lavoro e so benissimo che voi mi potete capire…

Sono un’infermiera…un’infermiera…TESTONA..

Siamo professionisti, siamo stati formati per affrontare ciò che fa paura agli altri…il politrauma, la persona che va in arresto improvvisamente…l’adrenalina pronta nella tasca del camice…

Noi siamo abituati a ben peggio..

Ciò che più mi rammarica è tenere lontano i miei affetti…

Non vedere i miei genitori, portare loro la spesa e fare loro un saluto dal cancello…non dare il bacio della buonanotte a mio figlio…ma solo una carezza…

Passera’…gli darò tutti baci con gli interessi quando sarà passato tutto…

Adesso c’è chi ha più materialmente bisogno di noi…

C’è da tirare fuori il meglio di noi e la paura lasciarla sotto il letto…come il mostro al quale non tiriamo fuori il letto dal piumone…

Ma c’è ancora troppa gente in giro…

I flash-mon sui balconi non ci aiutano se non state a casa…

Quando vedere un paziente positivo vi viene la pelle d’oca…avete veramente voglia di piangere…e lo facciamo…credeteci! Lo facciamo quando torniamo a casa distrutti…

Niente ci può aiutare più del vostro “stare a casa”!

La spesa fatela per lunghi periodi…non usate questa scusa per uscire!

Le mascherine che si usano nei supermercati non hanno una durata illimitata ma di poche ore.

Vedo gente al supermercato che la tiene sotto il naso, che la sposta per grattarsi il naso coi guanti, che si sistemano i capelli coi guanti , che utilizzano i fazzoletti coi guanti per soffiarsi il naso o che la tolgono per starnutire…che coi guanti cercano le chiavi nella borsa…con i quali aprono la macchina ecc…

È l’atteggiamento ad essere dover essere responsabile.

La mascherina senza il buon senso non serve a nulla…

E poi…SE STATE IN CASA!!!

Il nostro caposala ogni sera alle 20 ci manda turni e aggiornamenti…

Si fa il culo 13 ore al giorno, anche nel weekend da casa dove noi ci troviamo in trincea…e se abbiamo bisogno lui corre!!! Un uomo di 30 anni!!

Saltano riposi, saltano le ferie..

Vi prego…aiutateci!

La passeggiata col cane, la spesa, il giro per i boschi, la corsetta…No!!!!!STATE A CASA!

AIUTATECI AD AIUTARVI!!!

Grazie! Anna…solo un’infermiera…