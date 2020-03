Pellicini: “Nessun contagio, ma siamo pronti“

Ad oggi l’ATS non ha segnalato casi di residenti a Luino positivi al Covid 19.

Ma «nel momento che ciò dovesse accadere, la comunicazione ufficiale dovrà essere data al Sindaco, il quale costituirà immediatamente il C.O.C. (centro operativo comunale)».

Lo dice il sindaco di Luino Andrea Pellicini che ad oggi fa il punto sull’emergenza coronavirus.

Questa unità di crisi permetterà il monitoraggio continuo della situazione sul territorio.

«Nel nostro comune stiamo lavorando da giorni con la comunità montana e la protezione civile. E’ in campo una rete di associazioni di volontariato e di persone preparate e motivate per l’aiuto alle fasce di popolazione più debole, come ha avuto già modo di precisare l’Assessore ai Servizi sociali Caterina Franzetti», continua il sindaco che estende «l’invito, ancora più pressante» che «è quello di stare a casa, soprattutto alle persone che, per ragioni indifferibili di lavoro, come ad esempio tanti frontalieri, sono state costrette ad interagire con il mondo esterno».

«Non bisogna poi allarmarsi alle prime notizie catastrofiche dei social, ma attendere le comunicazioni che provengono dagli organi ufficiali. Quanto agli ospedali, in primo luogo quello di Luino, lasciamo lavorare in pace medici, infermieri e personale amministrativo. Loro sanno sempre cosa fare, perché, in ogni situazione, eseguono protocolli stabiliti. Dobbiamo pertanto usare la massima ponderazione nei nostri comportamenti e nelle nostre comunicazioni», ha concluso Andrea Pellicini.