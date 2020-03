Più letti nell’area di emergenza del PS: 6 sono dedicati ai pazienti Covid

(foto dell’Asst Sette Laghi)

Un cantiere aperto e veloce, per costruire e riorganizzare. Anche all’ospedale di Varese è frenetica l’opera per recuperare spazi e posti letto da mettere a disposizione del sistema sanitario regionale per l’emergenza Covid 19.

Mentre all’ospedale di Cuasso si stanno concludendo i lavori per l’accoglimento dei primi 34 pazienti, a Varese sono stati creati 4 nuovi posti nell’emergency room attivati al pronto soccorso.

Salgono così a 6 i letti dedicati a pazienti positivi al coronavirus mentre rimangono operativi i 4 riservati ad altre patologie come ictus, traumi o problemi neurologici.

L’ospedale di Varese, lo ricordiamo, è stato indicato da Regione Lombardia come centro di riferimento per alcune urgenze mediche diverse da quella Covid.

Un lavoro doppio portando avanti in parallelo e con percorsi distinti e in sicurezza portato avanti dagli operatori del pronto soccorso.

Per far fronte alla complessità di tutta la macchina, è atteso nuovo personale. Regione Lombardia ha aperto un bando per il reclutamento veloce di medici e infermieri. Le domande stanno arrivando e, dopo il vaglio dei titoli e delle competenze, le nuove figure verranno smistate nei diversi presidi.

L’asst Sette Laghi ha deciso di mettere a disposizione delle figure in arrivo, una palazzina di sua proprietà che è stata trasformata in un bed & breakfast con camere doppie che possono ospitare sino a 8 ospiti, con cucina e aree comuni.