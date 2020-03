Posti di blocco tra Busto e Castellanza: dai controlli anti Covid spuntano anche ubriachi alla guida

I controlli a tappeto che le forze di polizia stanno facendo sugli spostamenti delle persone in questi giorni continua a far emergere situazioni di illegalità, anche a prescindere dalle violazioni delle norme anticontagio.

Nelle scorse ore i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio hanno ulteriormente intensificato i controlli effettuando posti di blocco in particolare tra i comuni di Busto Arsizio e Castellanza, dove appare maggiore il flusso di traffico diretto alle arterie autostradali.

Ebbene, oltre a 19 denunce per inosservanza ai vigenti provvedimenti di contrasto al contagio da covid-19 sono emersi altri reati i cui responsabili sono stati denunciati.

Un 30enne di Magnago, incensurato, è stato trovato ubriaco alla guida alle 17 del pomeriggio di giovedì. Un altro 25enne di Busto è stato trovato a bordo della propria auto nonostante fosse in possesso ed avesse evidentemente assunto sostanza stupefacente tipo hashish.

A questi si aggiungono un 25enne di origine dell’Ecuador e residente a Samarate trovato alla guida senza patente valida per l’Italia e un 21enne di Gallarate denunciato per porto d’armi e oggetti atti ad offendere. In macchina aveva, infatti, un coltello a serramanico con lama d’acciaio da 10 centimetri.

Nel corso dei controlli sono stati identificate 153 persone e controllate 87 autovetture.