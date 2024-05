Primo acquisto straniero per la Uyba: presa la colombiana Olaya

Giorni intensi per il mercato della Uyba Volley che dopo aver “operato” sul mercato interno per chiudere l’accordo con Josephine Obossa nella scorsa settimana, annuncia ora la prima straniera della squadra 2024-25. A firmare per Busto Arsizio è Ana Karina Olaya, giovanissima schiacciatrice colombiana di 21 anni.

Olaya, nata nella città di Buenaventura, si è svezzata in patria ma da alcuni anni è in Europa e, stagione dopo stagione, ha compiuto passi avanti nella propria formazione sportiva. Sbarcata in Portogallo nel 2020 ha giocato prima per il CD Aves e poi per il Porto (due campionati), quindi è andata in Polonia dove ha disputato i playoff con la casacca dell’Uni Opole. (foto CEV)

Il ds biancorosso, Carmelo Borruto, l’ha individuata proprio in Polonia e ha scelto di puntare su di lei che, all’occorrenza, può anche giocare nel ruolo di opposto. «Ho scelto di venire a Busto Arsizio perché ho riscontrato la validità e la competenza dello staff e perché giocherò con compagne esperte che mi aiuteranno a migliorare il mio rendimento in campo». ha detto Ana Karina Olaya al sito ufficiale biancorosso.

Giovanni Caprara avrà quindi in squadra un giovane prospetto internazionale, con il compito di innalzare il suo rendimento in un sistema di gioco in cui le italiane avranno ancora un peso importante. «Arrivo alla Uyba con l’ambizione di aiutare la squadra e di lavorare sodo per riuscirci in un campionato come quello italiano dal livello molto alto, anche per la presenza di tante ottime e forti giocatrici internazionali».