Potenziato il servizio di spesa a domicilio per gli anziani soli: ora anche per gli over 65

La spesa a domicilio per gli anziani soli di Varese si estende: da domani, 21 marzo, potranno usufruire del servizio anche gli over 65, mentre fino a oggi l’intervento era dedicato agli over 75.

Il servizio, organizzato dal Comune di Varese in collaborazione con la Protezione civile, il NPI Nucleo Pronto Intervento, degli Alpini di Varese e della Croce Rossa, è pensato per gli anziani che vivono da soli e non hanno possibilità di essere aiutati da familiari o da vicini di casa.

«In questi giorni stiamo ricevendo tantissime richieste – Spiega l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – ma grazie all’impegno dei volontari ora siamo in grado di estendere il servizio a sempre più anziani soli».

Le numerose telefonate che arrivano al nucleo operativo, avevano già condotto il comune ad un potenziamento dei numeri telefonici dedicati, che ora sono due: si può chiamare infatti sia lo 0332.329372 che lo 0332.310921.

«Ringrazio davvero tutti i volontari – conclude l’assessore – che stanno svolgendo un lavoro immenso per non lasciare da solo nessuno. Per questo ribadisco ancora una volta a tutti di avere il massimo rispetto di questo intervento pensato esclusivamente per gli anziani soli: non utilizziamolo se non ne abbiamo realmente bisogno. In questo momento la collaborazione di tutti è fondamentale anche sotto forma di volontariato di prossimità e di quartiere, diamoci tutti una mano».