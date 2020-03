Una raccolta fondi per sostenere l’ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese. Ad attivarla sono Davide Mustari, Stefano Angei, Chiara Doria, Elisa Ruggirello con l’intento di raccogliere fondi per rafforzare il reparto di terapia intensiva e acquistare qualsivoglia strumento per contrastare il Coronavirus.

È possibile aderire alla campagna e donare fondi al seguente link .